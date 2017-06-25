В Краснодаре задержали «заминировавшего» OZ МОЛЛ 20-летнего парня

Как сообщали Юга.ру, ТРЦ проверяли на наличие подозрительного предмета утром 25 июня. Информация не подтвердилась.

«На экстренный номер 112 поступил ложный звонок о заложенном взрывном устройстве в OZ МОЛЛ, как позже выяснилось, от ранее судимого по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) мужчины. В течение двух с половиной часов в торгово-развлекательном комплексе шла проверка всех помещений сотрудниками ФСБ и МЧС. Преступник задержан, в отношении него сейчас рассматривается в суде еще одно дело по той же самой статье», — рассказали Юга.ру в администрации OZ МОЛЛ.

В пресс-группе УМВД по Краснодару подтвердили факт задержания злоумышленника. Им оказался 20-летний местный житель. По данному факту проводится проверка.