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15:13 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре задержали «заминировавшего» OZ МОЛЛ 20-летнего парня

Правоохранительные органы задержали жителя Краснодара, который сообщил о якобы заложенной бомбе в торгово-развлекательном центре OZ МОЛЛ.

Источник: ЮГА.ру

Как сообщали Юга.ру, ТРЦ проверяли на наличие подозрительного предмета утром 25 июня. Информация не подтвердилась.

«На экстренный номер 112 поступил ложный звонок о заложенном взрывном устройстве в OZ МОЛЛ, как позже выяснилось, от ранее судимого по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) мужчины. В течение двух с половиной часов в торгово-развлекательном комплексе шла проверка всех помещений сотрудниками ФСБ и МЧС. Преступник задержан, в отношении него сейчас рассматривается в суде еще одно дело по той же самой статье», — рассказали Юга.ру в администрации OZ МОЛЛ.

В пресс-группе УМВД по Краснодару подтвердили факт задержания злоумышленника. Им оказался 20-летний местный житель. По данному факту проводится проверка.

Сейчас торгово-развлекательный центр работает в обычном режиме.

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