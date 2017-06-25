В Краснодаре задержали «заминировавшего» OZ МОЛЛ 20-летнего парня
Правоохранительные органы задержали жителя Краснодара, который сообщил о якобы заложенной бомбе в
Правоохранительные органы задержали жителя Краснодара, который сообщил о якобы заложенной бомбе в
Как сообщали Юга.ру, ТРЦ проверяли на наличие подозрительного предмета утром 25 июня. Информация не подтвердилась.
«На экстренный номер 112 поступил ложный звонок о заложенном взрывном устройстве в OZ МОЛЛ, как позже выяснилось, от ранее судимого по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) мужчины. В течение двух с половиной часов в
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