Водитель Toyota Land Cruiser протащил начальника ОГИБДД на авто и получил ранение спины
В Михайловке Волгоградской области в субботу во время празднования Дня молодежи сотрудник полиции применил огнестрельное оружие во время
В Михайловке Волгоградской области в субботу во время празднования Дня молодежи сотрудник полиции применил огнестрельное оружие во время
Водитель Toyota Land Cruiser 200 во время праздника на площади заехал на площадь, где собрались несколько сотен горожан, в том числе и маленькие дети.
К 38-летнему хозяину машины подошел начальник ОГИБДД городского отдела МВД с тем, чтобы сделать замечание и удалить машину с места праздника.
Как только офицер открыл водительскую дверь, 38-летний водитель завел автомобиль и утопил педаль газа. Водитель протащил полицейского по асфальту.
Следивший за ситуацией инспектор ГИБДД произвел три выстрела из табельного оружия. Сначала — предупредительный в воздух, затем еще две пули по колесам вслед уезжающей машине.
Водитель получил ранение в спину и направился в горбольницу. По сообщению
Водителя подозревают по части 1 статьи 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти». Идет расследование.