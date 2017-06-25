Водитель Toyota Land Cruiser протащил начальника ОГИБДД на авто и получил ранение спины

Водитель Toyota Land Cruiser 200 во время праздника на площади заехал на площадь, где собрались несколько сотен горожан, в том числе и маленькие дети.

К 38-летнему хозяину машины подошел начальник ОГИБДД городского отдела МВД с тем, чтобы сделать замечание и удалить машину с места праздника.

Как только офицер открыл водительскую дверь, 38-летний водитель завел автомобиль и утопил педаль газа. Водитель протащил полицейского по асфальту.

Следивший за ситуацией инспектор ГИБДД произвел три выстрела из табельного оружия. Сначала — предупредительный в воздух, затем еще две пули по колесам вслед уезжающей машине.

Водитель получил ранение в спину и направился в горбольницу. По сообщению пресс-службы СУ СК по региону, мужчина прооперирован и находится под наблюдением врачей. Угрозы его жизни нет.

Водителя подозревают по части 1 статьи 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти». Идет расследование.