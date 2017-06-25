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21:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В центре Уфы ветер сорвал с памятников архитектуры маскирующие баннеры

УФА, 25 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В центре Уфы днем 25 июня сильными порывами ветра с двух ремонтируемых зданий сорвало маскирующие баннеры. Без «прикрытия» остались трехэтажные памятники архитектуры — Видинеевский доходный дом (ул. К. Маркса, 15) и часть усадьбы Е. И. Коншиной (ул. К. Маркса, 13). Как сообщалось ранее, эти здания, построенные в 1917 году, являются объектами нежилого фонда и находятся в аварийном состоянии.

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Из-за шквалистого ветра полотно с одной стороны оторвалось от крепления — часть баннера оказалась на дороге, создав помеху для автомобилистов. Два других натянулись на своих креплениях и провисли. По данным «2ГИС», дом № 15 по ул. К. Маркса обслуживают три почтовых отделения, дом № 13 — телекоммуникационная компания, ЖЭУ и почтовые отделения.

В свою очередь, «Служба спасения 112» призывает уфимцев быть внимательнее и осторожнее. На улице необходимо избегать нахождения рядом с линиями электропередач, рекламными щитами, деревьями и хрупкими конструкциями. Автовладельцам рекомендуется не парковать машины рядом с деревьями, особенно на придомовой территории.

«Если вы хотите сообщить о зеленых насаждениях или конструкциях, представляющих, по вашему мнению, угрозу здоровью и жизни людей, вы можете это сделать, позвонив на номер “112”. Оставить подобного рода заявку также можно в отделах коммунального хозяйства районных администраций города», — обратились к гражданам пресс-секретарь столичной «Службы спасения 112» Яна Калинина.

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