В центре Уфы ветер сорвал с памятников архитектуры маскирующие баннеры

Из-за шквалистого ветра полотно с одной стороны оторвалось от крепления — часть баннера оказалась на дороге, создав помеху для автомобилистов. Два других натянулись на своих креплениях и провисли. По данным «2ГИС», дом № 15 по ул. К. Маркса обслуживают три почтовых отделения, дом № 13 — телекоммуникационная компания, ЖЭУ и почтовые отделения.

В свою очередь, «Служба спасения 112» призывает уфимцев быть внимательнее и осторожнее. На улице необходимо избегать нахождения рядом с линиями электропередач, рекламными щитами, деревьями и хрупкими конструкциями. Автовладельцам рекомендуется не парковать машины рядом с деревьями, особенно на придомовой территории.