Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Ученые советуют добираться до работы на велосипеде
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы
Ответ России на новые санкции США последовал на следующий день
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
СМИ: Украина запретила Польше проводить поиски из-за памятника
ВКС РФ добили боевиков, выживших после «Калибров»
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
ВКС РФ добили боевиков, выживших после удара «Калибров» - СМИ
Недовольный промокший Медведев стал объектом шуток
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
1450-летие Николь Кидман
15:46 (мск), источник: Newtimes.kz

22-летнюю похитительницу ребенка судят в Темиртау

В марте этого года 22-летняя Айнур Айдарбек похитила двухлетнюю девочку и увезла ее в Астану. Похитительницу задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело, обвиняемая полностью признает свою вину, передает etemirtau.kz.

Источник: Newtimes.kz

Суд начался с обвинительной речи прокурора. Жительница Темиртау Айнур Айдарбек обвиняется сразу по двум статьям — похищение человека и хищение чужого имущества. Ей грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе суда обвиняемая полностью признала свою вину.

Похищение ребенка произошло 26 марта текущего года. В то время 22-летняя Айнур Айдарбек испытывала проблемы с жильем и обратилась за помощью к своей знакомой Екатерине Огневой, с которой она училась в колледже. Бывшая одногруппница пожалела Айнур и приютила ее в квартире, где проживала вместе с мужем и двухлетней дочерью Викой. Взамен Айнур сидела с ребенком, пока родители были на работе. 26 марта, вернувшись с работы, родители, к своему ужасу, не обнаружили ни няню, ни дочку. В квартире нашли лишь записку от похитительницы.

Как позже выяснили полицейские, девушка с чужим ребенком уехала в Астану. Там она остановилась в общежитии у знакомого и оставила у него ребенка, а сама попыталась скрыться. Ночью того же дня похитительницу задержали полицейские и вернули ребенка матери. Сейчас похитительнице грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Следующее заседание состоится 27 июня, в этот день в зал суда будут приглашены свидетели похищения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Головкину предложили 10 исходов поединка с Канело
Эрдоган ответил на требование закрыть военную базу в Катаре
Пушков заявил о «демоне разрушения» в конгрессе США
СМИ: ВВС Израиля ударили по «Джебхат ан-Нусре», а не армии Сирии
Емельяненко не хочет завершать карьеру после поражения нокаутом
Макфол сообщил об уходе Кисляка с поста главы дипмиссии РФ в США
Мутко ответил на заявление британских СМИ о допинге в сборной РФ
Автомобиль въехал в толпу людей в английском Ньюкасле
Спорт
Сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций Официальные лица и главный тренер команды Станислав Черчесов остались довольны самоотдачей игроков и прогрессом, которого удалось достичь с августа прошлого года
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Строители пояснили Путину, из-за чего банкротятся их компании
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь