22-летнюю похитительницу ребенка судят в Темиртау

Суд начался с обвинительной речи прокурора. Жительница Темиртау Айнур Айдарбек обвиняется сразу по двум статьям — похищение человека и хищение чужого имущества. Ей грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе суда обвиняемая полностью признала свою вину.

Похищение ребенка произошло 26 марта текущего года. В то время 22-летняя Айнур Айдарбек испытывала проблемы с жильем и обратилась за помощью к своей знакомой Екатерине Огневой, с которой она училась в колледже. Бывшая одногруппница пожалела Айнур и приютила ее в квартире, где проживала вместе с мужем и двухлетней дочерью Викой. Взамен Айнур сидела с ребенком, пока родители были на работе. 26 марта, вернувшись с работы, родители, к своему ужасу, не обнаружили ни няню, ни дочку. В квартире нашли лишь записку от похитительницы.

Как позже выяснили полицейские, девушка с чужим ребенком уехала в Астану. Там она остановилась в общежитии у знакомого и оставила у него ребенка, а сама попыталась скрыться. Ночью того же дня похитительницу задержали полицейские и вернули ребенка матери. Сейчас похитительнице грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Следующее заседание состоится 27 июня, в этот день в зал суда будут приглашены свидетели похищения.