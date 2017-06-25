Белорусская фура спровоцировала серьезное ДТП в Башкортостане

ДТП произошло вечером 24 июня в Туймазинском районе на 1341-м км автодороги М5 «Урал». Как отмечается в сообщении, 25-летний житель Беларуси на грузовике «Скания R-440» при движении со стороны Самары в направлении Уфы, предположительно, не справился с управлением и совершил касательное столкновение со встречной «Сканией R-340». После этого первый грузовик, продолжив движение, совершил лобовое столкновение со встречным тягачом «ДАФ Е105XF».

В результате ДТП минчанин и его 27-летняя пассажирка из «Скании» с серьезными травмами госпитализированы. Водитель грузовика «ДАФ» из Челябинской области также был доставлен в больницу. Водитель второй «Скании», 57-летний житель Ульяновской области, не пострадал.