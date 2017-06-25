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15:53 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Чехии впервые будут судить человека за участие в боях на Донбассе

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В Чехии впервые будут судить человека за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает iROZHLAS, ссылаясь на материал чешского журналиста-расследователя Ондржея Кундры в еженедельнике Respekt.

Источник: "РИА Новости" Украина

В беседе с «Радио Свобода» Кундра рассказал: «Из того, что мне о нем известно, это человек, который уже долго выискивает в жизни военные элементы, он служил и в чешской армии. А до этого он некоторое время жил на Донбассе. Полиция его обвиняет в том, что он то ли принимал участие, то ли присоединился к “военным” акциям, хотя, возможно, прямого участия в них не принимал. Но и за это его можно привлечь к суду».

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Кундра уверен, что на Донбассе воюют десятки чехов, и за них обязательно рано или поздно возьмется чешская полиция.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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