Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая должность Евгении Васильевой: кем она стала
Любовь облегчает боль
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка
Ответ России на новые санкции США последовал на следующий день
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео)
Audi e-tron Sportback пойдет в серию
Делегация Польши: украинцы заняли неприемлемую позицию
ВКС РФ добили боевиков, выживших после «Калибров»
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
ВКС РФ добили боевиков, выживших после удара «Калибров» - СМИ
Недовольный промокший Медведев стал объектом шуток
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
1450-летие Николь Кидман
15:54 (мск), источник: ТАСС

Навальному вызвали скорую помощь в спецприемник из-за высокой температуры

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему административный арест в Москве, в субботу в спецприемник вызывали скорую помощь из-за поднявшейся температуры.

Источник: Reuters

«Я знаю, что вчера Алексею действительно вызывали скорую, так как у него была очень высокая температура. Сегодня я у него не была», — сказала адвокат Навального Ольга Михайлова, отвечая на вопрос ТАСС.

Навальный ранее был признан виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Повторное совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга»). Принимая решение о назначении наказания, суд учел, что Навальный уже был ранее привлечен к административной ответственности. Оппозиционеру было назначено наказание в виде 30 суток административного ареста. Позже Мосгорсуд сократил этот срок до 24 суток.

Власти Москвы согласовали на 12 июня шествие от улицы Маши Порываевой, дом 38, и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова, дом 9. Накануне мероприятия некоторые его организаторы призвали перенести акцию на Тверскую улицу. В результате произошедших беспорядков полиция задержала более 150 человек, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Шесть человек пострадали в результате наезда автомашины на пешеходов в Ньюкасле
Эрдоган ответил на требование закрыть военную базу в Катаре
Пушков заявил о «демоне разрушения» в конгрессе США
СМИ: ВВС Израиля ударили по «Джебхат ан-Нусре», а не армии Сирии
Емельяненко не хочет завершать карьеру после поражения нокаутом
Макфол сообщил об уходе Кисляка с поста главы дипмиссии РФ в США
Мутко ответил на заявление британских СМИ о допинге в сборной РФ
Автомобиль въехал в толпу людей в английском Ньюкасле
Спорт
Сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций Официальные лица и главный тренер команды Станислав Черчесов остались довольны самоотдачей игроков и прогрессом, которого удалось достичь с августа прошлого года
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Строители пояснили Путину, из-за чего банкротятся их компании
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь