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16:54 (мск), источник: Tengrinews

Фура с помидорами из Казахстана опрокинулась на трассе в РФ: Водитель устроил распродажу на месте ДТП

На трассе в Российской Федерации перевернулась фура с помидорами из Казахстана, сообщает «Наша Газета Екатеринбург».

Источник: Tengrinews

Водитель большегруза начал продавать помидоры, которыми была гружена фура. На вырученные с продажи деньги он рассчитывает эвакуировать машину.

По данным издания, водитель продает помидоры по 400 рублей за ящик всем, кто подъезжает и интересуется ими. Фура ехала из Екатеринбурга в Пермь. Заказчик приезжал на место аварии, но отказался от товара.

По информации СМИ, ДТП произошло из-за того, что водитель уснул за рулем. Мужчина получил легкое сотрясение головного мозга и сломал руку.

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