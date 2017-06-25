Фура с помидорами из Казахстана опрокинулась на трассе в РФ: Водитель устроил распродажу на месте ДТП

Водитель большегруза начал продавать помидоры, которыми была гружена фура. На вырученные с продажи деньги он рассчитывает эвакуировать машину.

По данным издания, водитель продает помидоры по 400 рублей за ящик всем, кто подъезжает и интересуется ими. Фура ехала из Екатеринбурга в Пермь. Заказчик приезжал на место аварии, но отказался от товара.