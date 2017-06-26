СМИ: прогулочное судно со 150 туристами затонуло в Колумбии
По информации газеты El Colombiano, начата спасательная операция с участием военных.
По информации газеты El Colombiano, начата спасательная операция с участием военных.
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Прогулочное судно, на борту которого находились 150 туристов, затонуло в воскресенье в департаменте Антиокия в Колумбии. Об этом сообщила колумбийская газета El Colombiano со ссылкой на местные власти.
По ее информации, начата спасательная операция с участием военных.