В Кировском районе из-за звонка о бомбе эвакуировали жителей
Вечер воскресенья закончился для жителей Кировского района Петербурга прогулкой на свежем воздухе.
Вечер воскресенья закончился для жителей Кировского района Петербурга прогулкой на свежем воздухе.
Как стало известно «Фонтанке», эвакуация началась около половины десятого вечера 25 июня в доме 11 по улице Зои Космодемьянской. К зданию приехали срецслужбы, в том числе скорая помощь, МЧС и Росгвардия. В течение 25 минут, пока 20 эвакуированных жителей ждали на улице, взрывотехники осматривали единственную в здании парадную, лифт и шахту в поисках взрывоопасных предметов.
В ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» подтвердили, что взрывчатых веществ и устройств в здании не нашли и жители смогли вернутся к своим делам к началу одиннадцатого вечера.