В Кировском районе из-за звонка о бомбе эвакуировали жителей

Как стало известно «Фонтанке», эвакуация началась около половины десятого вечера 25 июня в доме 11 по улице Зои Космодемьянской. К зданию приехали срецслужбы, в том числе скорая помощь, МЧС и Росгвардия. В течение 25 минут, пока 20 эвакуированных жителей ждали на улице, взрывотехники осматривали единственную в здании парадную, лифт и шахту в поисках взрывоопасных предметов.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» подтвердили, что взрывчатых веществ и устройств в здании не нашли и жители смогли вернутся к своим делам к началу одиннадцатого вечера.