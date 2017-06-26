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00:41 (мск), источник: Фонтанка

В Кировском районе из-за звонка о бомбе эвакуировали жителей

Вечер воскресенья закончился для жителей Кировского района Петербурга прогулкой на свежем воздухе. Из-за анонимного звонка горожанам полчаса пришлось ждать окончания проверки.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», эвакуация началась около половины десятого вечера 25 июня в доме 11 по улице Зои Космодемьянской. К зданию приехали срецслужбы, в том числе скорая помощь, МЧС и Росгвардия. В течение 25 минут, пока 20 эвакуированных жителей ждали на улице, взрывотехники осматривали единственную в здании парадную, лифт и шахту в поисках взрывоопасных предметов.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» подтвердили, что взрывчатых веществ и устройств в здании не нашли и жители смогли вернутся к своим делам к началу одиннадцатого вечера.

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