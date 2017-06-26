В центре Москвы иномарка упала в реку

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Водитель автомобиля Infiniti, не справившись с управлением, упал в Москва-реку в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД России по Москве.

«Около 00:30 мск в районе д. 30 по Бережковской набережной водитель автомобиля, не справившись с управлением, пробил ограждение на набережной и упал в Москва-реку», — сообщили в ведомстве. Он госпитализирован. Спасатели МЧС достают машину из воды. По факту ДТП проводится проверка.