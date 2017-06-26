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03:06 (мск), источник: VLADNEWS

Сегодня возобновляется суд над «приморскими партизанами»

Заседание пройдет в открытом режиме в краевом суде.

Источник: VLADNEWS

В понедельник, 26 июня, в Приморском краевом суде состоится начало слушаний по пересмотру дела «приморских партизан», сообщает корреспондент РИА VladNews. Это стало возможным после того, как коллегию присяжных заседателей собрали с пятой попытки.

Начало заседания, которое пройдет в открытом режиме в зале № 7 Приморского краевого суда, назначено на 10 часов утра.

Напомним, на скамье подсудимых — пятеро жителей Приморья. Им вменяются следующие статьи: Илютиков — 105 и 162 УК РФ, Кириллов — 105 и 162 УК РФ, Александр Ковтун — 33, 162 и 105 УК, Вадим Ковтун — 162, 33 и 105 УК РФ, Никитин — 222, 209, 105 и 162 УК РФ. Вадим Ковтун и Алексей Никитин находятся под подпиской о невыезде.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт.

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