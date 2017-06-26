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04:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Турист с судна Costa NeoRomantica попал в реанимацию в Приморье

Мужчину экстренно сняли с круизного лайнера с острой болью в животе.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 26 июня, PrimaMedia.

Японский турист с круизного судна Costa NeoRomantica был экстренно доставлен в больницу Находки с аппендицитом и успешно прооперирован. В настоящее время гражданин Страны восходящего солнца находится в реанимации в удовлетворительном состоянии, под наблюдением специалистов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, сигнал о том, что одному из туристов океанского лайнера, направляющегося во Владивосток, стало плохо, врачи получили ночью.

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«В это время лайнер находился в 120 милях от Находки, следуя во Владивосток. Было принято решение направить к судну спасательный буксир для транспортировки туриста в больницу для оказания экстренной помощи. Оперативно сработали специалисты Центра медицины катастроф Приморья и хирурги Находкинской центральной городской больницы. 68-летний японский турист своевременно доставлен в лечебное учреждение, где ему оперативно проведена экстренная операция», — сообщили в ведомстве.

Напомним, круизное судно с иностранными туристами прибыло во Владивосток из Канадзавы. По традиции лайнер встретили на видовой площадке Морского терминала праздничной концертной программой, а затем более тысячи гостей сошли на берег. Во Владивостоке иностранные туристы побывают в Приморской картинной галерее и познакомятся с музеями нашего города — музеем Дальневосточного федерального университета, краевым музеем имени Арсеньева, музеями современного искусства «Заря» и военной техники на Садгороде. Кроме того, в программу пребывания иностранных гостей включено посещение таких популярных туробъектов, как подводная лодка «С-56» и видовая площадка в районе фуникулера. Изюминкой экскурсионного маршрута станет мини-путешествие по Транссибирской магистрали.

В 16.00 судно отшвартуется от Морского вокзала Владивостока. Следующим пунктом остановки морского гиганта станет южнокорейский порт Сокчо.

Отметим, это второй визит лайнера в Приморье в этом сезоне. Впервые гости и жители края увидели Costa NeoRomantica в мае этого года. Тогда лайнер привёз в регион более тысячи туристов из Республики Корея и Японии.

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