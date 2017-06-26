Пьяный капитан попал под следствие за опасные речные прогулки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае капитана маломерного судна «Амур-М» заподозрили в небезопасной перевозке пассажиров. По данным следствия, 28-летний судовладелец, будучи пьяным, возил людей от речного вокзала Комсомольска вверх по течению Амура, сообщает портал «Губерния».

«Нетрезвого капитана поймали 12 июня этого года. По этому факту в управлении на транспорте следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Санкции статьи предполагают штраф до трехсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет», — рассказала старший инспектор Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Нонна Власова.

Правоохранители сообщили, что с начала лета на Амуре регулярно проводят рейды по выявлению недобросовестных перевозчиков.