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04:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Бежавший от тюрьмы приморец найден в Таиланде

Осужденный за нападение на полицейского житель Владивостока найден в Бангкоке и депортирован в Россию, сообщает ИА «Дейта.ру».

Мужчина был осужден на 1 год 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Однако хулиган убежал и был объявлен в федеральный розыск.

В апреле текущего года в результате оперативных мероприятий 29-летний приморец был задержан правоохранительными органами Тайланда в городе Бангкоке.

В сопровождении сотрудников Национального центрального Бюро Интерпола МВД России мужчина депортирован в Россию, сообщает УМВД Приморья. Мужчина находится в СИЗО в Москве.

Михаил Грач.

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