Бежавший от тюрьмы приморец найден в Таиланде
Осужденный за нападение на полицейского житель Владивостока найден в Бангкоке и депортирован в Россию, сообщает ИА «Дейта.ру».
Осужденный за нападение на полицейского житель Владивостока найден в Бангкоке и депортирован в Россию, сообщает ИА «Дейта.ру».
Мужчина был осужден на 1 год 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в
В апреле текущего года в результате оперативных мероприятий 29-летний приморец был задержан правоохранительными органами Тайланда в городе Бангкоке.
В сопровождении сотрудников Национального центрального Бюро Интерпола МВД России мужчина депортирован в Россию, сообщает УМВД Приморья. Мужчина находится в СИЗО в Москве.
Михаил Грач.