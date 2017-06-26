Бежавший от тюрьмы приморец найден в Таиланде

Мужчина был осужден на 1 год 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Однако хулиган убежал и был объявлен в федеральный розыск.

В апреле текущего года в результате оперативных мероприятий 29-летний приморец был задержан правоохранительными органами Тайланда в городе Бангкоке.

В сопровождении сотрудников Национального центрального Бюро Интерпола МВД России мужчина депортирован в Россию, сообщает УМВД Приморья. Мужчина находится в СИЗО в Москве.

Михаил Грач.