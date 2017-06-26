Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Россияне не хотят видеть стандартные пачки сигарет
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети»
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
СМИ: Украина запретила Польше проводить поиски из-за памятника
ВКС РФ добили боевиков, выживших после «Калибров»
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
Конфликт России и США только начинается — СМИ
ВКС РФ добили боевиков, выживших после «Калибров»
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
14События недели в фотографиях
04:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Жительницу Хабаровского края обворовали, пока она отдыхала в ресторане

В Амурске обворовали местную жительницу. Потерпевшая была в ресторане, когда у нее похитили телефон стоимостью 25 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

Выяснилось, что гаджет украл 24-летний безработный мужчина. Фигурант добровольно отдал стражам правопорядка чужой телефон, его вернули заявительнице. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Автолюбитель на «Мазде Демио» сбил восьмилетнюю комсомольчанку
Эмир Катара отреагировал на требования арабских стран
СМИ рассказали о планах ужесточить наказание для коррупционеров
Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций — 2017
Росстат сообщил о подорожании минимальной корзины продуктов
СМИ: Южная Корея планировала убийство лидера КНДР
Емельяненко не хочет завершать карьеру после поражения нокаутом
Трамп отказался от ужина в честь окончания Рамадана
Спорт
Пять вратарей, которые могут заменить Акинфеева в сборной России Называем пятерку голкиперов, которые ничем не хуже первого номера сборной
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото) В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные балы. Тысячи одиннадцатиклассников, среди которых были и дети звезд, надев свои лучшие наряды, отметили окончание школы и начало взрослой жизни. Как это было – смотрите в нашем материале.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь