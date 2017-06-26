Жительницу Хабаровского края обворовали, пока она отдыхала в ресторане
В Амурске обворовали местную жительницу. Потерпевшая была в ресторане, когда у нее похитили телефон стоимостью 25 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.
В Амурске обворовали местную жительницу. Потерпевшая была в ресторане, когда у нее похитили телефон стоимостью 25 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.
Выяснилось, что гаджет украл 24-летний безработный мужчина. Фигурант добровольно отдал стражам правопорядка чужой телефон, его вернули заявительнице. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на