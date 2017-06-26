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05:11 (мск), источник: АиФ Иркутск

Отбойник пронзил иномарку на мосту в Иркутске

Водитель и пассажиры чудом выжили. Есть видео с места происшествия.

В Иркутске выясняются обстоятельства аварии, в которой отбойник пронзил иномарку.

Авария произошла на Академическом мосту в областном центре. При съезде с моста в сторону микрорайона Университетского водитель элитной иномарки не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Отбойник пронзил насквозь автомобиль. Всем чудом удалось выжить. По словам очевидцев, водитель был нетрезв.

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