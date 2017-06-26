В Красноярске за сутки утонули четыре человека

На красноярских водоемах за прошедшие сутки погибли четыре человека. Информация опубликована в сводке КГКУ «Спасатель».

По данным службы, тело неизвестного человека было извлечено с поверхности пруда в районе ул. Складской. Еще один труп спасатели вытащили с правобережной стороны Октябрьского моста. Кроме того, специалисты выезжали на озеро «Новый путь» под Красноярском и на ул. Судостроительную, где в Абаканской протоке утонул ребенок. Все тела были переданы полиции.

Согласно сводке, всего за 25—26 июня поступило пять сообщений о поиске утонувших. Одна из заявок не подтвердилась.

Отметим, в Красноярске нет ни одного разрешенного для купания места. В Енисее и в озере на острове Татышев вода оказалась небезопасной. Ранее Роспотребнадзор признал пригодным для купания лишь озеро Семирадского в Емельяновском районе.