В Красноярске за сутки утонули четыре человека
Все погибшие купались в запрещенных местах.
Все погибшие купались в запрещенных местах.
На красноярских водоемах за прошедшие сутки погибли четыре человека. Информация опубликована в сводке КГКУ «Спасатель».
По данным службы, тело неизвестного человека было извлечено с поверхности пруда в районе ул. Складской. Еще один труп спасатели вытащили с правобережной стороны Октябрьского моста. Кроме того, специалисты выезжали на озеро «Новый путь» под Красноярском и на ул. Судостроительную, где в Абаканской протоке утонул ребенок. Все тела были переданы полиции.
Согласно сводке, всего за
Отметим, в Красноярске нет ни одного разрешенного для купания места. В Енисее и в озере на острове Татышев вода оказалась небезопасной. Ранее Роспотребнадзор признал пригодным для купания лишь озеро Семирадского в Емельяновском районе.