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06:25 (мск), источник: VLADNEWS

Владивостокский автолюбитель отправил женщину на больничный

Потерпевшая получила травмы головы.

Владивостокский автолюбитель отправил женщину на больничный: 49-летняя пострадавшая, которая была пассажиркой автомобиля Nissan March получила сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, а также ушибы мягких тканей головы; направлена на амбулаторное лечение.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, авария произошла на нерегулируемом перекрестке около 12:15 в районе дома № 1 по улице 40 лет ВЛКСМ.

Известно, что 39-летний водитель автомобиля Toyota Prius во время движения со стороны улицы Спортивной в сторону улицы Вилкова не выполнил законного требования сотрудника ГИБДД об остановке — и выехал на запрещающий сигнал на нерегулируемый перекресток. Здесь произошло столкновение в автомобилем Nissan March (за рулем была 23-летняя девушка).

Детали ДТП выясняются.

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