Владивостокский автолюбитель отправил женщину на больничный
Потерпевшая получила травмы головы.
Потерпевшая получила травмы головы.
Владивостокский автолюбитель отправил женщину на больничный: 49-летняя пострадавшая, которая была пассажиркой автомобиля Nissan March получила сотрясение мозга и
Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в
Известно, что 39-летний водитель автомобиля Toyota Prius во время движения со стороны улицы Спортивной в сторону улицы Вилкова не выполнил законного требования сотрудника ГИБДД об остановке — и выехал на запрещающий сигнал на нерегулируемый перекресток. Здесь произошло столкновение в автомобилем Nissan March (за рулем была 23-летняя девушка).
Детали ДТП выясняются.