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07:02 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Алматы горит многоэтажка

АСТАНА, 26 июня — Sputnik. В микрорайоне Самал горит многоэтажный жилой дом, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы.

Источник: Sputniknews.kz

«Медеуский район, мкр. Самал-1, д. 23 по ул. Жолдасбекова предварительно загорание на 6-м этаже 12 этажного дома», — сообщили в ДЧС города.

В данный момент идёт эвакуация людей, на месте работают пожарные расчеты.

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