В Алматы горит многоэтажка
АСТАНА, 26 июня — Sputnik. В микрорайоне Самал горит многоэтажный жилой дом, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы.
АСТАНА, 26 июня — Sputnik. В микрорайоне Самал горит многоэтажный жилой дом, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы.
«Медеуский район, мкр. Самал-1, д. 23 по ул. Жолдасбекова предварительно загорание на 6-м этаже 12 этажного дома», — сообщили в ДЧС города.
В данный момент идёт эвакуация людей, на месте работают пожарные расчеты.