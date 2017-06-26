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07:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Под Красноярском задержали женщину за убийство пятилетней давности

Женщина рассказала о преступлении своим соседям.

Жительницу Емельяновского района задержали по подозрению в убийстве пятилетней давности. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, в 2012 году 42-летняя жительница села Горевое поругалась со своим 50-летним сожителем. В ходе ссоры женщина два раза ударила мужчину ножом, после чего он умер. Сожительница вынесла тело во двор, закопала его в огороде и укрыла шифером.

Поскольку родственники погибшего не заявляли в полицию о его исчезновении, поисками мужчины никто не занимался. Спустя пять лет женщина рассказала своим соседям об убийстве, после чего они обратились к правоохранителям.

В СК добавили, что женщина признала свою вину. Сейчас она отпущена под подписку о невыезде. Согласно статье УК «убийство», ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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