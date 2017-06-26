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07:20 (мск), источник: Nur.kz

Неожиданный поворот произошел в деле об убийстве студента в Алматы

Судебное разбирательство по делу об убийстве Дидара Болысбека продолжается в Алматы.

Источник: Nur.kz

Адвокат единственного подозреваемого настоял на явке следователя Олжаса Байбекова. Выяснилось, что письменные показания пяти свидетелей массовой драки в протоколе абсолютно идентичны, сообщает Аlmaty.tv.

Причем повторяются даже орфографические ошибки очевидцев. Следователь объяснил это возможной технической неисправностью. И заверил, что допрос каждого он проводил в индивидуальном порядке.

«Все обвинения в адрес моего сына я считаю недоказанными. Буду настаивать на том, чтобы все, кто был причастен к избиению Дидара Болысбека, понесли наказание. На следующем процессе, когда будет допрошен мой сын, он все расскажет, в том числе и то, как его принуждали взять всю вину на себя. Мы можем всё опровергнуть», — сказала мать подозреваемого Тойчибека Асамова Саламат Асамова.

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