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08:47 (мск), источник: VN.ru

Пожилая пара погибла в «Жигулях» при столкновении с фурой

Два человека погибли при столкновении ВАЗ-2114 с грузовиком DAF на трассе под Татарском, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

ДТП произошло 25 июня в 15.36 на 983-м километре трассы Р254 «Иртыш» недалеко от Татарска. 67-летний житель Омска за рулем хэтчбека, совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом DAF под управлением 26-летнего жителя Челябинской области.

От полученных травм водитель отечественной машины и его пассажирка 1954 года рождения погибли на месте. «По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пользователи «АСТ-54» высказали предположение, что омич пытался уйти от столкновения, указывая на относительно неповрежденную переднюю часть автомобиля. Некоторые посетовали на легкомысленное поведение водителей на дорогах. «Никогда не понимал тех, кто паровозиком на встречку выезжает… Всегда жду, когда встречку сначала освободят все обгоняющие», — написал Евгений Васильков.

В тот же день в Новосибирске произошло еще одно смертельное ДТП — рядом с Искитимом ВАЗ-2107 въехала в бок Nissan Primera. От удара переднюю часть «Жигулей» искорежило до неузнаваемости. Пассажир отечественной машины погиб, а скорая помощь, на которой прибыли медики, не смогла завестись.

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