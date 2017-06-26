Более 12 часов пожарные тушат городскую свалку в Челябинске

В Челябинске уже более 12 часов тушат городскую свалку на ЧМЗ — сейчас на месте работают три автоцистерны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О пожаре на свалке в Металлургическом районе местные жители сообщили 25 июня вечером. Открытое пламя и клубы дыма были видны из квартир домов.