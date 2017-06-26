Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Каслях Вани Котова

Волонтеры прекратили поиски 10-летнего Вани Котова, пропавшего в Каслях 14 июня. Сообщение об этом появилось на странице группы добровольцев «Легион-Спас» в социальной сети.

В штабе отмечают, что при изменении обстановки волонтеры готовы возобновить работу, однако на данный момент необходимости в их помощи нет. Полиция и МЧС продолжают поиски ребенка.

Школьник Ваня Котов уехал в школьную библиотеку на велосипеде и пропал. До сих его местонахождение неизвестно. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».