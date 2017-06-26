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08:21 (мск), источник: Интерфакс

ФСБ заявила об использовании террористами Telegram перед терактом в Петербурге

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU — ФСБ России заявляет об активном использовании террористами и «их кураторами за рубежом» для связи мессенджера Telegram, в том числе при теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

Источник: Reuters

«В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля этого года в метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта», — утверждается в поступившем в «Интерфакс» в понедельник сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Ведомство указывает, что «в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксируется тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из заграницы».

«Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории РФ используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации», — заявляют в ЦОС ФСБ.

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