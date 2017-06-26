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08:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Колдуны, маги и экстрасенсы затрудняют поиски пропавшей девочки из ЕАО — волонтеры

Ребенка ищут уже 13 дней.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 июня, AmurMedia.

Ежедневно в штаб поиска 3-летней Нади П. поступают сообщения от различного рода колдунов, магов и чародеев, которые, по словам волонтеров, затрудняют работу спасателей. Люди тратят силы и время, чтобы повторно исследовать местность, описанную ясновидящими. Однако результатов подобные поиски не дают, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИА EAOMedia.

Каждый день в группе поиска Нади П. в WhatsApp появляются сообщения от различных экстрасенсов. Их в обязательном порядке проверяют волонтеры и спасатели, но ни одна информация от ясновидящих так и не подтвердилась.

— Мы ежедневно проверяем сообщения от всяких магов, чародеев и колдунов. На это уходит огромное количество сил и времени. Проверяем одни и те же места, иногда даже абсурдные предположения. Ни одна информация не подтвердилась. Это очень отвлекает от работы, — рассказала волонтер Марина.

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Чаще всего все известия, которые приходят от людей с экстрасенсорными способностями, содержат информацию, которую может предположить любой человек.

Напомним, утро 14 июня в Еврейской автономной области началось с чрезвычайной информации— в с. Соцгородок Смидовичского района пропала 3-летняя Надя П. По информации правоохранительных органов, девочку последний раз видели вечером 13 июня.

К поискам несовершеннолетнего сразу подключились сотрудники полиции, МЧС и военнослужащие. По факту исчезновения — возбуждено уголовное дело.

Одновременно работали спасатели МЧС. Водолазы ведовства проверяли близлежащие водоемы. В первый же день поисков в с. Соцгородок из Хабаровска, Биробиджана и Смидовичей стали приезжать волонтеры. К вечеру 14 июня их насчитывалось более 100 человек. Добровольцев делили на отряды по 9−12 человек и закрепляли за секторами. Основная их задача — заглянуть в каждый колодец, овраг, проверить заброшенные строения. В темное время суток, когда волонтеров отпускали по домам, работали дроны с тепловизорами.

15 июня в Биробиджане прошло экстренное совещание. Губернатор региона Александр Левинталь поручил зампреду правительства Елене Лагошиной обсудить с главами муниципальных районов профилактическую работу с семьями, имеющими малолетних детей. Региональные власти оказали первую помощь семье разыскиваемой 3-летней девочки: остальных детей отправили на два месяца в детский дом № 1.

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На четвертый день поисков, 16 июня, руководитель поисково-спасательного отряда «Амур-поиск» Сергей Савельев обратился к волонтерам и участникам групп в соцсетях с просьбой не поддаваться на уловки мошенников, которые под видом помощи в поисках проводят незаконный сбор средств. По его словам, накануне был уже зафиксирован подобный факт.

В этот же день прокуратура области заявила, что к трагедии с пропажей девочки привела халатность органов профилактики. По мнению представителей надзорного ведомства, специалисты органов профилактики не приняли должных мер к защите детей в семье Нади П. Неравнодушные люди в разных уголках ЕАО постоянно предлагали помощь. Биробиджанские волонтеры расклеили ориентировки на Надю в людных местах города, а также раздали водителям маршрутным такси, следовавших в районные центры.

Согласно последней информации о ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения девочки в с. Соцгородок ЕАО, в настоящее время рассматриваются и отрабатываются все возможные версии, в том числе связанные как с несчастным случаем, который мог произойти с девочкой, а также с убийством, похищением и совершением иных преступлений. Пока ни одна из них не подтверждается.

По факту халатности в действиях должностных лиц органов субъектов профилактики Смидовичского района возбуждено уголовное дело.

Поиски продолжаются.

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