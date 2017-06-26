Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Россияне не хотят видеть стандартные пачки сигарет
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети
Роструд объяснил зарплату в 3600 руб., которая удивила Путина
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Конфликт России и США только начинается — СМИ
ВКС РФ добили боевиков, выживших после «Калибров»
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
10Умер Гельмут Коль
08:55 (мск), источник: РБК

Под Иркутском в ДТП с участием автобуса с детьми пострадали 15 человек

В Иркутской области в аварию попал автобус, перевозивший детский музыкальный ансамбль. В аварии пострадали 15 человек, в том числе 13 детей, говорится в сообщении регионального минздрава.

Автобус перевозил участников музыкального ансамбля из Иркутска в Читу. Всего в автобусе находились порядка 30 человек. Как сообщили в региональном МВД, в Слюдянском районе близ населенного пункта Култук автобус перевернулся. «По предварительной информации, во время спуска по так называемому серпантину, автобус допустил наезд на бетонное ограждение, после чего опрокинулся в кювет», — говорится в сообщении ведомства.

В минздраве уточнили, что в аварии пострадали 15 человек. На место аварии из Слюдянска были направлены машины скорой помощи, из Иркутска была направлена травматологическая бригада областного центра медицины катастроф. «По состоянию на 12:30 часов (7:30 мск. — РБК) из более 30 человек, находившихся в автобусе, различного рода травмы получили 15. Двое взрослых госпитализированы в тяжелом состоянии в Слюдянскую районную больницу. Дети получили мелкие травмы ушибы, царапины», — сообщили в минздраве.

Комментарии
7
Елена Щербакова
Если бы был Астахов такого безобразия с детьми не было бы. Не было бы пьяного мальчик он бы всех вывел на чистую воду. После ухода Астахова еще ни один ребенок не защищен, все на самотек пущено.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Kлeвeр Удaчи
Если б был Астахов, то он сказал бы: Ну что?... Поиграли?.. Наигрались?...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Валентин Караванцев
Владимир, тут трагедия случилась, а вас несет куда то. Сами с собой разговариваете, бредятину несете какую то.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пенсионерам перекроют движение накоплений
Эмир Катара отреагировал на требования арабских стран
СМИ рассказали о планах ужесточить наказание для коррупционеров
Сборная России по футболу: кто за все ответит?
«Единая Россия» откажется от цитат Путина на выборах в регионах
Токио оснастит свои боевые самолеты ракетами «воздух-земля»
ФСБ: теракт в метро Петербурга подготовили с помощью Telegram
Корпорация Takata объявила о банкротстве и передаче дел компании в США
Спорт
5 вещей, которые понравились в сборной РФ на Кубке конфедераций Заметка, в которой сборная России не подвергается уничижительной критике, сейчас многими воспринимается как некая форма провокации или «заказухи»
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Строительство на Васильевском острове признали незаконным
Конституционный суд защитил покупателей квартир с плохой историей
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото) В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные балы. Тысячи одиннадцатиклассников, среди которых были и дети звезд, надев свои лучшие наряды, отметили окончание школы и начало взрослой жизни. Как это было – смотрите в нашем материале.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь