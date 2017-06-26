Приморские медики прооперировали японского туриста с круизного лайнера

Японский турист пожаловался на острые боли в животе, когда лайнер находился в 120 милях от Находки. Для транспортировки японца в больницу к лайнеру направили спасательный буксир.

В настоящее время иностранец находится в реанимации в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей.