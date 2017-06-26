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11:46 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Приморские медики прооперировали японского туриста с круизного лайнера

63-летнего японского туриста с круизного судна «Costa Romantica» прооперировали в больнице Находки. Просьба о срочной медицинской помощи поступила ночью, сообщает пресс-служба администрации края.

Источник: AP 2017

Японский турист пожаловался на острые боли в животе, когда лайнер находился в 120 милях от Находки. Для транспортировки японца в больницу к лайнеру направили спасательный буксир.

В настоящее время иностранец находится в реанимации в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей.

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