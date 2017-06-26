В Красноярске изъяли особо крупную партию наркотиков

За сутки в Красноярске сотрудники Росгвардии задержали трех человек, у которых изъяли в общей сложности около 2 граммов синтетических наркотиков. Мужчин задержали в разных районах города: Центральном, Свердловском и Северо-Западном, у каждого при себе был синтетический наркотик.

По данным фактам проводится проверка, задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.