В Красноярске изъяли особо крупную партию наркотиков
Сотрудники Росгвардии задержали трех мужчин, подозреваемых в незаконном распространении наркотических средств.
Сотрудники Росгвардии задержали трех мужчин, подозреваемых в незаконном распространении наркотических средств.
За сутки в Красноярске сотрудники Росгвардии задержали трех человек, у которых изъяли в общей сложности около 2 граммов синтетических наркотиков. Мужчин задержали в разных районах города: Центральном, Свердловском и
По данным фактам проводится проверка, задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.