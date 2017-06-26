Полкило героина изъяли у женщины-наркодилера в Братске
Злоумышленнице может грозить до 20 лет тюрьмы.
Злоумышленнице может грозить до 20 лет тюрьмы.
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков в Братске изъяли у 55-летней жительницы Омской области полкило героина. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Женщине может грозить до 20 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В ходе обысков в квартире злоумышленницы полицейские изъяли множество телефонов и
«Как установили следователи Следственной части Межмуниципального управления МВД России “Братское”, женщина, официально занимавшаяся продажей одежды, реализовывала наркотики путем сети закладок в различный точках Падунского района северной столицы Приангарья», — отметили в ведомстве.
В настоящее время по решения суда женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.