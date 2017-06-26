Полкило героина изъяли у женщины-наркодилера в Братске

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков в Братске изъяли у 55-летней жительницы Омской области полкило героина. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Женщине может грозить до 20 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В ходе обысков в квартире злоумышленницы полицейские изъяли множество телефонов и сим-карт, электронные весы, блокноты, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанной, а также банковскую карту, на которую перечислялись денежные средства от криминального бизнеса.

«Как установили следователи Следственной части Межмуниципального управления МВД России “Братское”, женщина, официально занимавшаяся продажей одежды, реализовывала наркотики путем сети закладок в различный точках Падунского района северной столицы Приангарья», — отметили в ведомстве.

В настоящее время по решения суда женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.