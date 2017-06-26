В Воронеже ликвидировали 4 крупных склада с нелегальным алкоголем

Росалкогольрегулирование при поддержке силовых структур ликвидировало четыре склада с нелегальным алкоголем в Воронеже, сообщила «Интерфакс» со ссылкой на ведомство в понедельник, 26 июня. Они находились на улицах Пешестрелецкой, Волгоградской, Независимости и Чехова.

По данным издания, алкоголь под известными российскими и зарубежными (Grey Goosе, Remy Cointreau и др.) товарными знаками был маркирован федеральными специальными и акцизными марками с признаками подделки. На некоторых бутылках марок не было.

В четырёх складах правоохранители нашли более 270 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя, а в складе на Пешестрелецкой еще и 20 тыс. пачек поддельных сигарет. Кроме того, силовики остановили 3 грузовых автомашины, перевозивших алкогольную продукцию без федеральных спецмарок.

По словам владельцев незаконного бизнеса, нелегальный алкоголь и контрафактные сигареты продавались в розничные магазины Воронежской области и других регионов Центрального федерального округа. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по ЦФО проводит административное расследование.