В гостиничный бассейн в Лос-Анджелесе влетел автомобиль

Инцидент произошел около 19.30 по местному времени (5.30 мск). По данным полиции, автомобиль, которым управлял молодой человек, пробил кирпичное ограждение гостиницы и вылетел в находящийся около здания бассейн. В этот момент в бассейне находились несколько детей в возрасте от шести до 10 лет. В результате ДТП никто из них не был серьезно ранен.