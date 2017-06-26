В гостиничный бассейн в Лос-Анджелесе влетел автомобиль
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Автомобиль в результате ДТП въехал в бассейн одной из гостиниц американского города
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Автомобиль в результате ДТП въехал в бассейн одной из гостиниц американского города
Инцидент произошел около 19.30 по местному времени (5.30 мск). По данным полиции, автомобиль, которым управлял молодой человек, пробил кирпичное ограждение гостиницы и вылетел в находящийся около здания бассейн. В этот момент в бассейне находились несколько детей в возрасте от шести до 10 лет. В результате ДТП никто из них не был серьезно ранен.
Водитель транспортного средства доставлен в больницу. Полиция пытается выяснить, находился ли он в момент ДТП под воздействием алкоголя или наркотиков.