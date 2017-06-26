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11:27 (мск), источник: РИА Новости

В гостиничный бассейн в Лос-Анджелесе влетел автомобиль

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Автомобиль в результате ДТП въехал в бассейн одной из гостиниц американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, восемь человек пострадали, сообщает телеканал KABC TV со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел около 19.30 по местному времени (5.30 мск). По данным полиции, автомобиль, которым управлял молодой человек, пробил кирпичное ограждение гостиницы и вылетел в находящийся около здания бассейн. В этот момент в бассейне находились несколько детей в возрасте от шести до 10 лет. В результате ДТП никто из них не был серьезно ранен.

Водитель транспортного средства доставлен в больницу. Полиция пытается выяснить, находился ли он в момент ДТП под воздействием алкоголя или наркотиков.

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