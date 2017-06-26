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13:19 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Уголовное дело расследуется в отношении экс-руководителя нижегородской РСТ Алексея Семенникова

Уголовное дело расследуется в отношении экс-руководителя нижегородской региональной службы по тарифам (РСТ) Алексея Семенникова. Об этом сообщила прокуратура региона 26 июня 2017 года.

Прокуратура напомнила, что ранее провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в отношении руководителя РСТ.

«Установлено, что чиновник со своей женой и детьми в Италии участвовал в праздновании дня рождения владельца энергетической компании, с которым поддерживает давние отношения. Оплата проживания и перелета на сумму свыше 800 тысяч рублей производилась аффилированной с бизнесменом организацией. Поскольку в отношении возглавляемой именинником энергетической компании службой осуществляется тарифное регулирование, руководитель РСТ должен был уведомить главу региона о возможном возникновении конфликта интересов, однако скрыл от него эти обстоятельства. При этом установленные для данной компании службой тарифы были признаны судом завышенными», — отмечает ведомство.

Прокуратура также заявляет, что руководитель РСТ был уволен именно из-за ее представления «в связи с утратой доверия». Сам Семенников ранее сообщал, что уходит по собственному желанию. В настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

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