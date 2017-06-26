Уголовное дело расследуется в отношении экс-руководителя нижегородской РСТ Алексея Семенникова

Прокуратура напомнила, что ранее провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в отношении руководителя РСТ.

«Установлено, что чиновник со своей женой и детьми в Италии участвовал в праздновании дня рождения владельца энергетической компании, с которым поддерживает давние отношения. Оплата проживания и перелета на сумму свыше 800 тысяч рублей производилась аффилированной с бизнесменом организацией. Поскольку в отношении возглавляемой именинником энергетической компании службой осуществляется тарифное регулирование, руководитель РСТ должен был уведомить главу региона о возможном возникновении конфликта интересов, однако скрыл от него эти обстоятельства. При этом установленные для данной компании службой тарифы были признаны судом завышенными», — отмечает ведомство.