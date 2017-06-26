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13:16 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

СК: в Нижнем Новгороде грабитель убил сотрудницу магазина

Пострадавшая женщина скончалась в карете скорой помощи.

Нижегородец задержан за убийство сотрудницы магазина на улице Акимова в Канавинском районе, сообщает СУ СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 23 июня днем нетрезвый подозреваемый, находясь в торговом павильоне, в результате конфликта с продавцом несколько раз ударил 39-летнюю женщину ножом по голове и телу. Пострадавшая смогла нажать «тревожную кнопку», после чего на место оперативно прибыли сотрудники охранной организации. Вместе с очевидцем они задержали подозреваемого неподалеку от места преступления.

Продавец скончалась от ран в карете скорой помощи. Свою вину мужчина не признал, от дачи показаний отказался. Он трудоустроен, положительно характеризуется. Расследование уголовного дела продолжается.

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