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13:12 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

МЧС информацию о смерче в Таганроге не подтверждает

Смерч в Таганроге. Фото и видео этого природного явления выложили в интернет очевидцы. На них воздушный столб высотой в несколько десятков метров поднимается над крышами домов.

Однако в донском управлении МЧС, а также в городской администрации Таганрога информацию о смерче не подтвердили.

Напомним, ранее спасатели опубликовали экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий, в том числе усилении ветра.

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