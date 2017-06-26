МЧС информацию о смерче в Таганроге не подтверждает
Смерч в Таганроге. Фото и видео этого природного явления выложили в интернет очевидцы. На них воздушный столб высотой в несколько десятков метров поднимается над крышами домов.
Смерч в Таганроге. Фото и видео этого природного явления выложили в интернет очевидцы. На них воздушный столб высотой в несколько десятков метров поднимается над крышами домов.
Однако в донском управлении МЧС, а также в городской администрации Таганрога информацию о смерче не подтвердили.
Напомним, ранее спасатели опубликовали экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий, в том числе усилении ветра.