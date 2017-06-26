В Ейске автобус врезался в частный дом

Авария случилась около 7:00 на перекрестке улиц Сергея Романа и Армавирской.

По предварительным данным, 21-летний водитель «Газели» проехал на красный сигнал светофора и врезался в автобус ПАЗ. После столкновения автобус изменил траекторию, выехал на встречку, и врезался в автомобиль Citroen. После он протаранил светофор и стену частного дома, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В ДТП пострадали водитель «Газели» и пассажирка автобуса. Им назначили амбулаторное лечение. Полиция проводит проверку.