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13:08 (мск), источник: ЮГА.ру

В Ейске автобус врезался в частный дом

В Ейске 24 июня произошло ДТП с участием автобуса.

Авария случилась около 7:00 на перекрестке улиц Сергея Романа и Армавирской.

По предварительным данным, 21-летний водитель «Газели» проехал на красный сигнал светофора и врезался в автобус ПАЗ. После столкновения автобус изменил траекторию, выехал на встречку, и врезался в автомобиль Citroen. После он протаранил светофор и стену частного дома, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В ДТП пострадали водитель «Газели» и пассажирка автобуса. Им назначили амбулаторное лечение. Полиция проводит проверку.

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