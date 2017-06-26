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14:36 (мск), источник: 112.ua

В Киевской обл. мужчина во время ссоры выстрелил из охотничьего ружья в бывшего тестя

В Киевской области в селе Вита-Почтовая 40-летний мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в отца своей бывшей жены.

Источник: 112.ua

Пенсионер госпитализирован с ранением левого предплечья. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

«На спецлинию 102 Киевщины поступило сообщение от 38-летней жительницы с. Вита-Почтовая Киево-Святошинского района о том, что бывший муж устроил ссору и ранил ее отца», — сообщили в полиции.

Как выяснилось, между бывшими супругами продолжаются неприязненные отношения. Женщина неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о том, что бывший муж насильно пытается забрать ее малолетнего ребенка.

На этот раз мужчина приехал в село с оружием. Когда пенсионер заступился за свою дочь, бывший муж выстрелил в него из охотничьего ружья, а потом на автомобиле протаранил ворота, чтобы попасть во двор. На помощь пришел сосед, и тогда злоумышленник, угрожая, выстрелил в воздух.

Потом мужчина металлическим ломом разбил стекло в задней части дома, однако проникнуть не успел. Его задержали полицейские.

На месте происшествия правоохранители изъяли охотничье ружье «SAFARI» и разрешительные документы на оружие. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и объявления подозрения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.15 (покушение на преступление) и по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до пятнадцати лет. Досудебное следствие продолжается.

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