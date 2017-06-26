В Черняховске раскрыто убийство женщины, труп которой был обнаружен в Преголе

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления ранее судимого 41-летнего жителя Черняховска. В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве, 25 июня 2017 года по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в ночь на 25 апреля 2017 года обвиняемый совместно с ранее ему знакомой местной жительницей распивал спиртное у себя в квартире в Черняховске. В процессе употребления спиртного между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник кухонным ножом нанес женщине два удара в область груди. От полученных ранений потерпевшая скончалась через непродолжительное время на месте преступления. Чтобы сокрыть совершенное преступление обвиняемый, используя детскую прогулочную коляску, перевез и сбросил тело убитой им женщины реку Анграпу, туда же мужчина выбросил и орудие совершения преступления. Тело женщины было обнаружено 27 мая 2017 года в реке Преголя в черте поселка Заовражное Черняховского района.