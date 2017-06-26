В Черняховске раскрыто убийство женщины, труп которой был обнаружен в Преголе
В Черняховске избрана мера пресечения обвиняемому в убийстве 35-летней местной жительницы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В Черняховске избрана мера пресечения обвиняемому в убийстве 35-летней местной жительницы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В ходе
По версии следствия, в ночь на 25 апреля 2017 года обвиняемый совместно с ранее ему знакомой местной жительницей распивал спиртное у себя в квартире в Черняховске. В процессе употребления спиртного между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник кухонным ножом нанес женщине два удара в область груди. От полученных ранений потерпевшая скончалась через непродолжительное время на месте преступления. Чтобы сокрыть совершенное преступление обвиняемый, используя детскую прогулочную коляску, перевез и сбросил тело убитой им женщины реку Анграпу, туда же мужчина выбросил и орудие совершения преступления. Тело женщины было обнаружено 27 мая 2017 года в реке Преголя в черте поселка Заовражное Черняховского района.
«В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в