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16:08 (мск), источник: Новый Калининград

В Черняховске раскрыто убийство женщины, труп которой был обнаружен в Преголе

В Черняховске избрана мера пресечения обвиняемому в убийстве 35-летней местной жительницы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

Источник: Новый Калининград

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления ранее судимого 41-летнего жителя Черняховска. В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве, 25 июня 2017 года по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в ночь на 25 апреля 2017 года обвиняемый совместно с ранее ему знакомой местной жительницей распивал спиртное у себя в квартире в Черняховске. В процессе употребления спиртного между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник кухонным ножом нанес женщине два удара в область груди. От полученных ранений потерпевшая скончалась через непродолжительное время на месте преступления. Чтобы сокрыть совершенное преступление обвиняемый, используя детскую прогулочную коляску, перевез и сбросил тело убитой им женщины реку Анграпу, туда же мужчина выбросил и орудие совершения преступления. Тело женщины было обнаружено 27 мая 2017 года в реке Преголя в черте поселка Заовражное Черняховского района.

«В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в пресс-службе.

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