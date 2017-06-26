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16:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на улице Лидии Рябцевой упал строительный кран

ЧП обошлось без пострадавших.

Строительный кран упал возле дома № 28 на улице Лидии Рябцевой около 13:00, в понедельник, 26 июня, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112». По данным спасателей, ЧП обошлось без пострадавших. Очевидцы рассказали, что кран «перегородил дорогу».

Подобные происшествия в Воронеже и области иногда заканчивались гибелью и серьезными травмами. В январе 2015 года машинистка получила смертельные травмы при падении крана в Новой Усмани. Два года спустя, 26 января 2017 года, двое рабочих получили переломы при падении стрелы крана в Воронеже на улице Фридриха Энгельса.

В феврале 2016 года кран рухнул на стройке у «Галереи Чижова». Через месяц похожее происшествие случилось и в Левобережном районе. В Коминтерновском районе стрела крана упала в октябре 2016 года. Эти ЧП обошлись без жертв.

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