В Ростовской области безработный мужчина поджег здание прокуратуры

Инцидент произошел 23 июня около 04:30 возле здания прокуратуры, которая расположена на улице Мира, 42. Мужчина облил бензином дверь здания, после чего устроил поджег. В результате пожара были повреждены металлопластиковое покрытие двери, обшивка крыши крыльца и красочные стены прокуратуры.



Подозреваемого удалось задержать. Им оказался 42-летний местный житель. Сейчас мужчина нигде не работает. По факту возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ (Умышленный поджег), передает «Блокнот-Ростов» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.