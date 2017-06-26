Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая должность Евгении Васильевой: кем она стала
Россияне не хотят видеть стандартные пачки сигарет
Черная мебель в интерьере: актуальный тренд
Почему страны ЕС вступились за российский газопровод
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
Позиции батальона ВСУ сгорели дотла во время привала – СМИ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Яйца и драка: украинские радикалы встретили Савченко в Николаеве
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Киеву
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
10Волшебники, ведьмы и квиддич
16:10 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростовской области безработный мужчина поджег здание прокуратуры

В Ростовской области в отношении жителя Гуково возбудили уголовное дело за поджег здания прокуратуры.

Инцидент произошел 23 июня около 04:30 возле здания прокуратуры, которая расположена на улице Мира, 42. Мужчина облил бензином дверь здания, после чего устроил поджег. В результате пожара были повреждены металлопластиковое покрытие двери, обшивка крыши крыльца и красочные стены прокуратуры.

Подозреваемого удалось задержать. Им оказался 42-летний местный житель. Сейчас мужчина нигде не работает. По факту возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ (Умышленный поджег), передает «Блокнот-Ростов» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Порошенко счел строительство «Северного потока 2» местью Украине
Акинфеев стал лучшим вратарем КК-2017 по проценту сэйвов
Россия завершит производство российско-украинского Ан-148
В администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
В Белоруссии задумались о закупке «Искандеров» и С-400
Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram
«Авада Кедавра, Гарри Поттер»: как Роулинг убивает волшебный мир
Спорт
5 вещей, которые понравились в сборной РФ на Кубке конфедераций Заметка, в которой сборная России не подвергается уничижительной критике, сейчас многими воспринимается как некая форма провокации или «заказухи»
Авто
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист 1 миллион 548 тысяч 289 рублей — это самая дорогая Lada, которую когда-либо тестировал «Авто Mail.Ru»! И её можно заправлять двумя видами топлива
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото) В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные балы. Тысячи одиннадцатиклассников, среди которых были и дети звезд, надев свои лучшие наряды, отметили окончание школы и начало взрослой жизни. Как это было – смотрите в нашем материале.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь