Крымчанин ради забавы выкладывал на рельсы канализационные люки

Об этом сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте. Информация о хулигане поступила от машиниста электропоезда сообщением «Симферополь — Соленое озеро».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции был выявлен 37-летний местный житель. Мужчина признался, что ради забавы снял в различных частях города канализационные люки и наложил на железнодорожное полотно», — говорится в сообщении.

По данному факту в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».