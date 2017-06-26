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14:35 (мск), источник: РИА Крым

Крымчанин ради забавы выкладывал на рельсы канализационные люки

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости (Крым). В Крыму задержали 37-летнего мужчину, который снимал канализационные люки и выкладывал их на железную дорогу на северном направлении.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте. Информация о хулигане поступила от машиниста электропоезда сообщением «Симферополь — Соленое озеро».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции был выявлен 37-летний местный житель. Мужчина признался, что ради забавы снял в различных частях города канализационные люки и наложил на железнодорожное полотно», — говорится в сообщении.

По данному факту в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».

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