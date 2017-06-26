Крымчанин ради забавы выкладывал на рельсы канализационные люки
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости (Крым). В Крыму задержали 37-летнего мужчину, который снимал канализационные люки и выкладывал их на железную дорогу на северном направлении.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости (Крым). В Крыму задержали 37-летнего мужчину, который снимал канализационные люки и выкладывал их на железную дорогу на северном направлении.
Об этом сообщает
«В ходе
По данному факту в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».