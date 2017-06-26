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16:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане задержана группа обнальщиков

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). МВД по РТ пресечена деятельность преступной группы, участники которой через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Источник: ИА Татар-информ

Сотрудники УМВД по РТ задержали восемь жителей Казани, подозреваемых в организации и участии в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью.

13 июня ГСУ МВД по РТ было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Следствием установлено, что злоумышленники действовали с января 2015 по май 2017 года в составе трех самостоятельных преступных групп, объединенных одним умыслом на совершение незаконных банковских операций, обналичивания и транзита денежных средств. Организатор преступного сообщества — 49-летний казанец — лично руководил одной из групп.

Двумя другими группами, по данным источника ИА «Татар-информ» в правоохранительных органах, управляли двое его знакомых, которым 42 и 55 лет.

Участники преступного сообщества подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, открывали в банках РТ счета подконтрольным юридическим лицам и снимали наличные со счетов.

В результате преступники извлекли доход более 50 миллионов рублей.

По информации источника ИА «Татар-информ», с января 2015 по май 2017 года группа осуществила незаконные банковские операции на общую сумму свыше 2,5 миллиардов рублей.

По данным источника, Вахитовский районный суд Казани уже избрал участникам преступной группы меру пресечения.

Трое задержанных взяты под стражу, четверо помещены под домашний арест, с еще одного взята подписка о невыезде.

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