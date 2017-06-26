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15:58 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Дело об убийстве тагильчанки Дарьи Зембицкой дошло до суда

На скамье подсудимых ее бывший муж.

В суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Нижнего Тагила, обвиняемого в убийстве 28-летней Дарьи Зембицкой. Сергею Какшину грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Мать двоих детей пропала утром 9 января 2017 года. Женщина вышла из дома на Булата Окуджавы, чтобы прогреть машину, и не вернулась. Рядом с ее авто обнаружили капли крови, гаечные ключи и аккумулятор. Спустя два дня следователи возбудили дело об убийстве. По горячим следам задержали подозреваемого — экс-супруга тагильчанки.

Мужчина рассказал, что в роковой день он поругался с Дарьей и несколько раз ударил ее. Женщина упала и потеряла создание. Какшин решил, что она умерла, и решил избавиться от тела. Он погрузил Дарью в салон своей машины и вывез на Серебрянский тракт (окраина Нижнего Тагила). Там он понял, что Дарья еще жива. Тогда злоумышленник задушил бывшую жену и закопал тело в снег.

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