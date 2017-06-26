В Магнитогорске две управляющие компании присвоили более 25 миллионов рублей

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в прокуратуре Челябинской области, с октября 2015 года по декабрь 2016-го ООО УК «ЖРЭУ-2» получило от горожан более 51,7 миллионов рублей. Местной ресурсоснабжающей организации из всей суммы было перечислено только 38,2 миллионов рублей. Оставшимися 13 с половиной миллионами рублями управляющая компания распорядилась по своему усмотрению.

В аналогичном правонарушении была замечена другая управляющая компания Магнитки — ООО «ЖРЭУ-8». В тот же период ее руководство не перечислило ресурсоснабжающей организации около 12,2 миллионов рублей, поступивших от населения в качестве уплаты за тепло.

Ход расследования уголовных дел поставлен на контроль прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска.