Две сотрудницы нижегородского Росреестра пойдут под суд за сговор и взятки

В Нижнем Новгороде две сотрудницы Росреестра пойдут под суд за сговор и взятки, сообщили ИА REGNUM в СК РФ.

По данным следствия, в апреле 2016 года в отделе регистрации прав Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области обвиняемые получили взятку в 30 тыс. рублей. Взамен они пообещали ускорить срок регистрации сделки купли-продажи АЗС и земельного участка под ней, расположенных в Лысковском районе Нижегородской области.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что одна из обвиняемых уже замешана в трех эпизодах мелкого взяточничества. С августа по ноябрь 2015 года она получала от граждан взятки в размере от 1 до 2 тыс. рублей также за ускорение сроков выдачи документов.

Обе обвиняемые уволены из Росрееста. Одна из них признала вину в инкриминируемых деяниях в полном объеме, ее коллега отрицает свою причастность к совершению преступления.

В отношении женщин возбуждены уголовные дела по ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом группой лиц по предварительному сговору») и ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении теперь уже бывшего руководителя региональной службы по тарифам Алексея Семенникова, которого подозревают в получении взятки в крупном размере.

Следователи утверждают, что в августе 2014 года подозреваемый, занимая пост руководителя РСТ, дал согласие на получение взятки в виде безвозмездного оказания ему и членам его семьи туристических услуг с выездом в Италию и участия в праздновании дня рождения владельца энергетической компании. По данным следствия, оплата за проживание и перелет превысила сумму в 860 тыс. рублей.