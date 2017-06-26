Две сотрудницы нижегородского Росреестра пойдут под суд за сговор и взятки
Чиновницы брали деньги за ускорение сроков выдачи документов.
Чиновницы брали деньги за ускорение сроков выдачи документов.
В Нижнем Новгороде две сотрудницы Росреестра пойдут под суд за сговор и взятки, сообщили ИА REGNUM в СК РФ.
По данным следствия, в апреле 2016 года в отделе регистрации прав Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области обвиняемые получили взятку в 30 тыс. рублей. Взамен они пообещали ускорить срок регистрации сделки
Кроме того, в ходе расследования было установлено, что одна из обвиняемых уже замешана в трех эпизодах мелкого взяточничества. С августа по ноябрь 2015 года она получала от граждан взятки в размере от 1 до 2 тыс. рублей также за ускорение сроков выдачи документов.
Обе обвиняемые уволены из Росрееста. Одна из них признала вину в инкриминируемых деяниях в полном объеме, ее коллега отрицает свою причастность к совершению преступления.
В отношении женщин возбуждены уголовные дела по ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом группой лиц по предварительному сговору») и ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»).
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении теперь уже бывшего руководителя региональной службы по тарифам Алексея Семенникова, которого подозревают в получении взятки в крупном размере.
Следователи утверждают, что в августе 2014 года подозреваемый, занимая пост руководителя РСТ, дал согласие на получение взятки в виде безвозмездного оказания ему и членам его семьи туристических услуг с выездом в Италию и участия в праздновании дня рождения владельца энергетической компании. По данным следствия, оплата за проживание и перелет превысила сумму в 860 тыс. рублей.