По факту аварии с автобусом полиция проведет проверку

По предварительным данным, 24 июня около 07:00 водитель «ГАЗели» на перекрестке улиц Романа и Армавирской проехал на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль столкнулся с автобусом ПАЗ, который от удара изменил траекторию движения, выехал на встречную полосу и врезался в Citroen. После этого автобус наехал на светофор и стену частного дома.

В результате пострадали водитель ГАЗели и пассажирка автобуса. Им назначено амбулаторное лечение. По факту происшествия полицейские проводят проверку, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.