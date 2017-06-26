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17:23 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

По факту аварии с автобусом полиция проведет проверку

Стали известны подробности ДТП с участием автобуса в Ейске.

По предварительным данным, 24 июня около 07:00 водитель «ГАЗели» на перекрестке улиц Романа и Армавирской проехал на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль столкнулся с автобусом ПАЗ, который от удара изменил траекторию движения, выехал на встречную полосу и врезался в Citroen. После этого автобус наехал на светофор и стену частного дома.

В результате пострадали водитель ГАЗели и пассажирка автобуса. Им назначено амбулаторное лечение. По факту происшествия полицейские проводят проверку, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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