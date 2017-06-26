Пьяный дебошир прыгал на чужих иномарках в центре Самары

По версии полиции, на пересечении улиц Некрасовской и Чапаевской нетрезвый парень запрыгнул на капот припаркованной иномарки и несколькими ударами повредил сначала один автомобиль, а потом другой. На звуки сработавшей сигнализации выбежали хозяева машин и задержали дебошира до приезда правоохранителей.