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17:28 (мск), источник: Volga News

Пьяный дебошир прыгал на чужих иномарках в центре Самары

В отношении 22-летнего безработного самарца возбудили уголовное дело в связи с умышленной порчей автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полиции, на пересечении улиц Некрасовской и Чапаевской нетрезвый парень запрыгнул на капот припаркованной иномарки и несколькими ударами повредил сначала один автомобиль, а потом другой. На звуки сработавшей сигнализации выбежали хозяева машин и задержали дебошира до приезда правоохранителей.

Подозреваемый признал вину. Причиненный владельцу автомобиля ущерб составил более 100 тыс. рублей.

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