Два британца предстанут перед судом за кражу бесплатных газет

По данным СМИ, мужчины взяли связку экземпляров газеты London Evening Standard, которая выпускается по будням и распространяется бесплатно. Обвиняемые — 35-летний Марсель Хавьер Ларезеррано (Marcel Javier Larezserrano) и 30-летний Джон Мехиа (Jhon Mejia) — предстанут перед судом Лондона в понедельник, 26 июня, во второй половине дня.

Издание также отмечает, что мужчинам грозит до полугода тюрьмы, а также штраф до пяти тысяч фунтов стерлингов.

London Evening Standard — городская бесплатная газета, которая выпускается с понедельника по пятницу. Первый номер вышел в 1827 году. В 2009 году издание отказалось от платной модели распространения и удвоило тираж.