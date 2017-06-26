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17:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Два британца предстанут перед судом за кражу бесплатных газет

Двух британцев задержали за то, что те взяли связку бесплатных газет, которые обычно раздают пассажирам железнодорожного вокзала в Лондоне. Об этом сообщает портал The Register.

Источник: Reuters

По данным СМИ, мужчины взяли связку экземпляров газеты London Evening Standard, которая выпускается по будням и распространяется бесплатно. Обвиняемые — 35-летний Марсель Хавьер Ларезеррано (Marcel Javier Larezserrano) и 30-летний Джон Мехиа (Jhon Mejia) — предстанут перед судом Лондона в понедельник, 26 июня, во второй половине дня.

Издание также отмечает, что мужчинам грозит до полугода тюрьмы, а также штраф до пяти тысяч фунтов стерлингов.

London Evening Standard — городская бесплатная газета, которая выпускается с понедельника по пятницу. Первый номер вышел в 1827 году. В 2009 году издание отказалось от платной модели распространения и удвоило тираж.

В 2009 году американский медиамагнат Руперт Мердок объявил о закрытии бесплатной газеты The London Paper из-за больших убытков. По словам сына предпринимателя Джеймса Мердока, выпуск бесплатного издания «не оправдал ожиданий».

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