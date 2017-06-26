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19:12 (мск), источник: Фонтанка

Утонувшего в Неве школьника нашли на пятый день поисков

Следственный комитет Петербурга разбирается в обстоятельствах смерти подростка, тело которого днём 26 июня извлекли из Невы. Парня искали пять дней.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», мальчик 13 лет не вернулся домой после прогулки четыре дня назад. Его искали в Невском районе города (в окрестностях Троицкого поля и Рабфаковских улиц). К розыску привлекли сотрудников поисково-спасательной службы, которые обследовали акваторию Невы. Поисковые условия были затруднены сильным течением, погибшего рисковали не найти. Однако сегодня около трёх часов дня останки извлекли из воды. Эту информацию нашему корреспонденту подтвердили в пресс-службе МЧС.

Что произошло, выясняют сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, подростка в реку столкнули приятели, когда компания в прошлый четверг, 22-го числа, гуляла по проспекту Обуховской Обороны. Предполагается, что трагедия стала результатом игры, которую ребята затеяли на парапете.

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